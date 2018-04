American Airlines accueille deux nouveaux chefs à bord

American Airlines, plus grande compagnie aérienne au monde, a décidé d’élargir sa gamme de menus en classe Premium Economy sur ses vols long-courriers et fait appel à deux nouveaux chefs.

La compagnie annonce sa collaboration avec le chef de la compagnie Japan Airlines, Jun Kurogi. Ces nouveaux plats inspirés par la cuisine traditionnelle japonaise seront disponibles en classe affaire sur les lignes au départ de Tokyo Hadena (HDN) et Tokyo Narita (NRT) vers les Etats-Unis. A la tête de son restaurant le Kurogi Shiba Daimon à Tokyo, Jun Kurogi est l’un des chefs les plus en vogue au Japon et sa cuisine est renommée pour son raffinement et sa précision. Les plats pensés par le chef, en collaboration avec Japan Airlines, le partenaire de la joint-venture Pacifique d’American Airlines, mettent en valeur la qualité des produits et les saveurs de la cuisine japonaise.

American Airlines a également fait appel au chef australien Sean Connolly pour élaborer les menus proposés en Premium Economy des vols au départ d’Auckland et Sydney à destination des Etats-Unis. A cette occasion le chef a imaginé un menu complet, une entrée, une salade, quatre plats principaux et un dessert. Sean Connolly est un chef reconnu en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il gère également trois restaurants, un en Australie, un en Nouvelle-Zélande et un à Dubaï.

Ces deux nouveaux chefs viennent rejoindre la cheffe Maneet Chauhan déjà en charge des menus en classe Premium Economy des lignes au départ des Etats-Unis vers l’Europe et entre les Etats-Unis et l’Amérique du Sud. Maneet Chauhan a imaginé de nouveaux menus qui seront disponibles dès cet été sur les vols entre la Chine et les Etats-Unis.

Ces collaborations s’inscrivent dans une nouvelle vague d’investissements dédiée à l’amélioration de l’expérience passagers et dans la continuité de la nomination de Bobby Stuckey en tant que maître sommelier de la compagnie annoncée au début du mois de mars.