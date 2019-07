Costa Navarino en Grèce

Costa Navarino, destination premium et écoresponsable située au sud-ouest du Péloponnèse, dévoile les photos de son nouveau club house, le Navarino Bay Club House. Ce lieu ouvre au début du mois de juillet et accueille les golfeurs mais aussi les clients des 2 hôtels 5* de la destination, The Romanos, a Luxury Collection Resort et the Westin Resort Costa Navarino.

Ce nouvel espace, parfaitement niché dans les collines du parcours The Bay Course, abrite cet été le restaurant pop-up funky Gourmet dirigé par la cheffe Georgianna Hiliadaki et le chef Nikos Roussos (2 étoiles Michelin).

Destination engagée en faveur du développement durable en Méditerranée, située dans la région grecque de Messénie, dans le Sud-Ouest du Péloponnèse. Un littoral méditerranéen parmi les plus préservés et avec des paysages à couper le souffle, cette région est forgée par 4 500 ans d’Histoire. Sa philosophie est animée par un désir sincère de promouvoir la Messénie, tout en protégeant et en préservant ses beautés naturelles et son patrimoine.

Navarino Dunes, le premier site de Costa Navarino, abrite deux hôtels de luxe 5*, The Romanos, a Luxury Collection Resort et The Westin Resort Costa Navarino; Navarino Residences, une collection de villas privées disponibles à la vente; The Residences at the Westin Resort Costa Navarino, une collection d’appartements meublés disponibles à la vente; The Dunes Course – le premier parcours de golf « Signature » en Grèce – l’Anazoe Spa, un spa et centre de thalassothérapie de 4 000 m2 ; un centre de conférence ultra-moderne « House of Events » ; des installations spécialement conçues pour les enfants ; toute une variété de lieux gastronomiques, sports, activités culturelles et de plein air. Navarino Bay, la seconde partie, abrite un autre parcours de golf « Signature » : The Bay Course. Le site de Navarino Hills avec deux parcours de golf de 18 trous est actuellement en construction et deux autres sites en cours de réalisation.