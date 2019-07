La Paulée de l’Anjou, une 8e édition d’exception

En ce dimanche 30 juin, les amoureux de vins d’Anjou se sont retrouvés, plus nombreux que jamais, dans le cadre somptueux de la Coulée de Serrant !

Alors que la dégustation battait son plein sous l’ombre des cyprès arborant le « Cimetière des Anglais », les épicuriens du monde entier ont pu découvrir le célèbre Clos de la Coulée de Serrant et se plonger dans l’histoire et la géologie de l’Anjou.

La journée s’est conclue par un dîner de haute volée à la table éphémère de nos chefs étoilés angevins qui ont su sublimer les terroirs gastronomiques de leur région.

Le calendrier était associé à celui du 1er congrès International du Chenin Blanc ( du 1er au 3 juillet à Angers ). Les chiffres: + de 500 participants, + de 50 vigneron(ne)s, + de 100 cuvées à déguster, 400 professionnels, 15 nationalités différentes, 2 marraines de référence, Pascaline Lepeltier, qui travaille à New-York mais qui a fait toutes ses études à Angers, récente MOF (Meilleur Ouvrier de France), élue meilleure sommelière de France et personnalité de l’année pour la Revue du Vin de France, et Paz Levinson, chef sommelière exécutive depuis 2018 pour le groupe Pic, meilleure sommelière d’Argentine en 2010 et 2014, meilleure sommelière des Amériques en 2015 et 4e au concours du meilleur sommelier du monde en 2016.

Pascaline Lepeltier

Paz Levinson

les 3 chefs étoilés (de gauche à droite), Pascal Favre d’Anne, David Guitton (la Table de la Bergerie), Mickaël Pihours (Le Gambetta, Saumur)