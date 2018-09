Château Prieuré Marquet par Carlos Puente

Pour fêter l’année, Château Prieuré Marquet propose un Magnum millésime 2015, original et créatif, désigné par l’artiste espagnol Carlos Puente dont l’univers à la fois moderne et haut en couleurs rend hommage à cette cuvée bordelaise. Un vin où les arômes complexes mêlent les épices et les fruits rouges compotés avec des notes de réglisse et de vanille. En bouche, il développe délicate suavité et raffinement. L’attaque sur le fruit est sans excès. La finale est presque saline et le goût intense, laissant en bouche une longue persistance aromatique.

Pour les amateurs d’art et les passionnés de vin, le coffret est disponible à seulement 1000 exemplaires. Cette oeuvre est intitulée « joie de vivre », évoquant les tables familiales et amicales, sous le signe de la convivialité, dans un contraste saisissant entre la profondeur du noir et la luminosité des couleurs.

Prix, 79 euros départ cave. En vente chez les cavistes et à la propriété sur internet: www.prieure-marquet.com