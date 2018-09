P

On commence la semaine (et on continue) avec la cuisine toujours réjouissante d’Emeric Banon au Romarin à Sautron près de Nantes. En voila du beau saint-Pierre, cuisson nickel mettant dans le mille, chair fondante et peau juste grillée, escorté avec panache par des légumes aux accents ensoleillés, de cajoleuses petites pommes de terre de Noirmoutier et tarabusté joliment par de l’ail du Tarn. Pour voir le lundi en couleurs…

Photo et texte Luc Sellier / Gastronomica