Restaurant ICI à Nantes avec le chef Xavier Rambaud

Mercredi 19 septembre. Une belle (et bonne) découverte à Nantes que le restaurant ICI ouvert depuis avril à la place de feu les Chemins d’Alexandre. Xavier Rambaud, le chef, passé par Londres, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande…et la France, sort des assiettes comme autant d’uppercuts gourmands. Comme cette caille farcie, espuma de maïs, échalote confite, pop corn, cébettes, shiso, arrosés d’un jus de viande et d’une huile de noisette. On s’imagine autour d’un pique-nique chic dans le sud des Etats-Unis, en dessous d’un grand arbre sur une colline et champs de maïs à l’horizon. L’assiette est jubilatoire, la caille, chair tendre au goût de reviens-y, le maïs en espuma caressant et pop corn craquant, l’échalote confite lançant avec aplomb des notes suaves et presque sucrées. Accompagné de Michel Fligny en cuisine et de Charlotte Frin en salle et aux flacons, Xavier Rambaud et ICI vont rejoindre sans problèmes la bande des Lulu Rouget, L’Uni, Pickles, Rosa et autre Lamaccotte. On vous fait l’article complet la semaine prochaine. C’est ICI et c’est maintenant!

ICI

1 rue Léon Blum. 44000 Nantes. Tel. 02 40 48 62 27.

Texte et photos Luc Sellier.