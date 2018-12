La bûche d’Olivier Pothin, à Angers.

L’équipe d’Olivier Pothin est toujours à la fête, celle du pain à Angers, en octobre, où elle a glané 9 prix dont le 2ème prix en baguette tradition et le 3ème prix en pain au chocolat. Farines premium, de campagne ou 100% de seigle, farine bio, les pains de la boulangerie Pothin font craquer les amateurs. Pour les fêtes, on se régale avec la bûche Croq’choux (version 6 personnes en photo), mousse vanille tonka, caramel au Carambar, croustillant crumble beurre salé et chou craquelin au Carambar. Egalement en nouveauté le Bonnet du Père Noël, mousse citron jaune/citron vert/vanille, confit de framboise, biscuit citron, craquant crumble Gianduja. Les 3 best-sellers sont toujours de la partie: la 3 chocolats, la Plume d’Or, mousse chocolat noir, crémeux praliné, biscuit brownie aux pépites de chocolat, et la douceur des Iles.

Boulangerie Olivier Pothin. 19,rue Saumuroise. 49000 Angers. Tel 02 41 66 35 07.

Photo Luc Sellier / Gastronomica.