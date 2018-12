Jérôme Schilling « Grand Chef de Demain » Gault&Millau

Restaurant Lalique au Château Lafaurie-Peraguey, dans le Sauternais. (photo AgiSimoes&RetoGuntli)

Jérôme Schilling (photo Adriana Tripa)

Le lundi 10 décembre 2018, Jérôme Schilling, chef du restaurant Lalique du Château Lafaurie-Peraguey (Relais & Châteaux et hôtel 5 étoiles au classement hôtelier d’Atout France) a reçu le titre de « Grand Chef de Demain » pour la région Sud-Ouest par le guide Gault&Millau. Un parcours sans faute pour Jérôme Schilling, passionné par la cuisine depuis l’adolescence. Rigueur et discipline chez Joël Robuchon et découverte d’un nouveau terroir avec Roger Vergé, 3 étoiles à Mougins. Jérôme Schilling s’initie ensuite à une cuisine novatrice avec Thierry Marx et Jean-Luc Rocha à Cordeillan-Bages, en Gironde. Après sept années passées à Chasselay auprès de Guy Lassausaie, il rejoint en 2015 l’aventure de la Villa René Lalique, aux cotés de Jean-Georges Klein, retrouvant sa région d’origine. C’est en juin 2018, à l’ouverture de l’hôtel restaurant Lalique du Château Lafaurie-Peraguey, que le chef prend les rênes du restaurant. Haut lieu du vin de Sauternes, la carte est pensée en fonction des spécificités de chaque millésime et des produits rigoureusement sélectionnés. Ainsi on retrouve la macération, la fermentation, la technique viticole au service d’une cuisine de précision, érudite et expressive. La carte des vins est créée par le chef sommelier Adrien Cascio.

Magret de canard braisé, gâteau de semoule et pêche des vignes, jus de verveine. (photo Anne-Emmanuelle Thion)

Moelleux chou-fleur, caviar vintage et sauce vodka Beluga. (photo Anne-Emmanuelle Thion)

La cave du restaurant Lalique. (photo AgiSimoes&RetoGuntli)

Château Lafaurie-Peraguey. Hôtel restaurant Lalique.

33210 Bommes-Sauternes. www.lafaurieperagueylalique.com