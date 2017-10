La Brasserie de la Gare à Angers

Après un an de fermeture suite à un incendie causant de forts dommages au site, le lieu a rouvert ses portes le 29 aout 2017. Kristine et Raphaël Courant et leur équipe ont décidé de donner un nouveau souffle à la Brasserie de la Gare en organisant tout au long de l’année diverses visites et formations (démonstrations et stages en pâtisserie, formation de barista pour le café, vendanges…). Tout le monde

a aussi mis la main à la pâte pendant la fermeture pour la rénovation des lieux. La décoration a été pensé autour du thème du train et du voyage.La Brasserie de la Gare accueillant depuis 1912 les voyageurs, on est bien dans la continuité de l’histoire.

Pour sustenter les papilles, le chef Michaël Menard propose une cuisine aux accents réjouissants.

Foie gras de canard maison/chutney de figues, gravlax de saumon/vinaigrette au yaourt/légumes croquants en entrées, salade de fusilli à l’italienne, pâtes fraiches/mozarella di Bufala/haricots verts/pignons de pin/jambon sec/tomates confites/pistou ou en poisson un filet de daurade royale/tian de légumes/huile d’olive à la vanille de Madagascar. Pour les amateurs de viande, le choix est là: tartare de boeuf, tournedos de boeuf/gratin dauphinois maison façon Rossini, rognons de veau flambées au Cognac, magret de canard entier grillé/sauce au 3 poivres/chutney de dattes/poêlée de légumes…

On n’oublie pas les plateaux de fruits de mer, dignes des grandes brasseries parisiennes, entre huitres, bulots, langoustines, bigorneaux, tourteaux et autres palourdes ni les moules frites.En desserts maison, soufflé glacé au Cointreau, crème au caramel beurre salé ou ile flottante mettront le mot fin aux agapes.

Plateaux de fruits de mer à partir de 15 euros.

Menu express (sauf week-end et jours fériés),

entrée/plat/dessert, 17,50 euros. Entrée/plat ou plat/dessert, 14,50 euros. Plat du jour, 12,50 euros.

Menu gourmand, 28,50 euros.

Ouvert tous les jours, service continu de 10h à minuit, carte réduite de 15h à 19h.

La Brasserie de la Gare.

5 place de la Gare. 49100 Angers.

Tel. 02 41 88 48 57