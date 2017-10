Rodolphe Groizard, de la Mare aux Oiseaux d’Eric Guérin, chef pâtissier de l’année pour l’ouest par Gault & Millau.

Rodolphe Groizard, chef pâtissier de la Mare aux Oiseaux d’Eric Guérin, a été promu lundi 25 septembre pâtissier de l’année pour l’ouest par Gault & Millau.

Cela fait plus de dix ans que Rodolphe officie aux cotés d’Eric Guérin, dans l’imagination et la confection des desserts du restaurant.

Les clients raffolent de ses desserts toujours très visuels et dont les associations peuvent surprendre comme une de ses dernières créations: le Paris-Dakar, imaginé avec le chef Eric Guérin, après un voyage au sénégal. Il s’agit d’un Paris-Brest revisité avec praliné cacahuète et glace Bisap.

Aujourd’hui le chef pâtissier propose 8 desserts à la carte de la Mare aux Oiseaux.

La Mare aux Oiseaux

223, rue du chef de l’ile Fedrun

44720 Saint-Joachim

Tel. 02 40 88 53 01