Virginie Basselot cuisinière de l’année 2018 en Suisse

Chef(fe) exécutif de la Réserve à Genève, Virginie Basselot a été proclamée Cuisinière de l’année 2018 par le guide Gault&Millau Suisse. Le restaurant de la Réserve, le Loti obtient 16/20 au guide jaune. Normande d’origine, c’est un parcours d’excellence pour Virginie Basselot. Les Ambassadeurs au Crillon (2 ** Michelin), le Grand Véfour avec Guy Martin et neuf années avec Eric Fréchon au Bristol (3***) puis elle devient chef au St James, une superbe demeure style Napoléon III, toujours à Paris. Elle y obtient l’étoile en 2014. Pas question de s’arrêter là pour la jeune femme! C’est la consécration avec le titre de MOF (meilleur Ouvrier de France), catégorie cuisine-gastronomie, deuxième femme à l’obtenir depuis la création du concours en 1924.

On avait fait un reportage en 2014, trois semaines avant l’arrivée de l’étoile, pour le no 24 de Gastronomica Magazine. On se souvient, entre autres, du « Filet d’agneau de nos régions fumé au thym et au romarin, mousseline de flageolets et cromesquis d’ail », juste sublime la bête, la peau parfumée nous transportant sur les collines de Provence, la chair d’une tendreté confondante…l’assiette dans un punch jamais démonstratif mais délicieusement évident. Heureux genevois…

Restaurant le Loti – La Réserve Genève 301, Route de Lausanne 1293 Bellevue Tel. + 41 22 959 5979 Noix de saint jacques huitre en tartare, crème au citron et caviar