Bistro La-Haut, Suresnes, cuisine avec vue.

Juillet 2017. Canicule sur la France et Paris. A l’ouest de la capitale, à Suresnes, au pied du Mont Valérien, le Bistro La-Haut assure une vue incroyable sur la Défense et la Tour Eiffel. Paris est à nos pieds!

Le cadre, cosy et chaleureux, aux grandes baies vitrées, permet de se régaler de la vue et de l’assiette.

En cuisine, en coach attentif, rien de moins que Philippe Legendre, MOF (meilleur Ouvrier de France), l’homme qui avait obtenu trois étoiles en 3 ans au Georges V à Paris, en 2003. On n’oublie pas non plus, avant, les 18 années chez Taillevent dont 9 comme chef 3 étoiles (1990/1999). Le chef maison, c’est Yoanne Flament, auparavant au Macaille, restaurant appartenant au même propriétaire que La-Haut, fidèle depuis 5 ans, ici depuis février.

Au sucré, la chef pâtissière Camille Mouraud élabore des desserts aux saveurs estivales.



Camille Mouraud, Philippe Legendre, Yoanne Flament.

Pour contrer la canicule, l’entrée idéale, tomates anciennes, buratta légère (avec de l’eau de Vichy), eau de tomate en gelée, envoie son avis de grande fraicheur. La buratta aux effets de mousse, aérienne, s’acoquine avec les goûteuses tomates, savamment mise en relief par de la menthe. On déguste tranquillement, heureux d’avoir trouvé un antidote à la chaleur ambiante, la Tour Eiffel en ligne de mire.

Rascasse à la plancha, phocéenne de légumes au safran et soupe de poisson. C’est la méditerranée à Paris. La rascasse à la plancha, superbement cuite, laissant en bouche ce fin et puissant goût de poisson de roche, se laisse séduire par une suave phocéenne de légumes, comme une julienne, mettant oignons nouveaux, poireaux, fenouil, carottes, tomates en mode safrané, naviguant entre force et douceur.

La soupe de poisson, magistrale, fait la part belle au homard breton, rôti, poêlé d’un coté, parfumé d’une crème double épaisse avec un peu de très vieux Cognac, de vin blanc, l’estragon. « On récupère le jus du homard, on ne laisse rien« , précise Philippe Legendre. Le résultat, de grosses sensations dans une poussé d’adrénaline gustative, sans envie non plus de rien laisser, accroché à la cuillère, slurpant plus que de raison avec l’envie de laisser la soupière exsangue.

Bistro La-Haut.

70, avenue Franklin Roosevelt

92150 Suresnes

Tel : 01 45 06 22 66

bistrolahaut.fr

Crédit photos : Luc Sellier