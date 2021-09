A l’hôtel The Peninsula Paris, le Lili rouvre ses portes

Hier mercredi 15 septembre, le Lili, restaurant emblématique de l’hôtel The Peninsula Paris, au décor majestueux d’opéra chinois, a rouvert, revenant sur le devant de la scène avec sa nouvelle partition culinaire réunissant l’orient et l’occident dans une ambiance de fête et de partage.

Le chef Dicky To (chef du Lili depuis trois ans) et le chef David Bizet (chef exécutif de l’établissement) se sont ainsi associés dans un voyage gastronomique conviant les convives à se joindre à eux pour savourer cette nouvelle orchestration culinaire entre les cultures chinoise et française.

La réouverture du Lili signe le grand retour du canard laqué réalisé dans la plus pure tradition chinoise, auquel s’ajoutent d’authentiques dim sun (bouchées vapeur aux légumes, au porc ou aux crevettes), mais aussi un trio de nouvelles créations inédites que les deux chefs ont pris plaisir à imaginer ensemble: des dim sun reprenant les grands classiques de la cuisine française dont le boeuf bourguignon, la soupe de poisson façon bouillabaisse ou bien encore l’artichaut barigoule. On peut aussi parler du thon mi-cuit à la truffe noire et au sésame, les ormeaux et tofu frit aux algues et champignon noir…

Les desserts réalisés par Anne Coruble, en charge des créations sucrées au sein de l’établissement, sont également composés de séduisantes associations de saveurs: chocolat et condiment gingembre, ananas rôti aux épices, fruit de la passion et ganache à la vanille, mangue pochée dans son jus accompagnée d’un sorbet aux herbes fraîches. Florent Martin, chef sommelier de l’hôtel The Peninsula Paris s’est imprégné de ce menu pour créer une carte des vins en accord avec ces saveurs singulières.

Le soir venu, dans une atmosphère plus tamisée, les convives découvriront une carte de cocktails originaux, avec ou sans alcool, imaginée par Ivo Correia Rocha, chef barman de l’établissement.

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30. Soirée avec DJ les mercredis, jeudis et vendredis, de 18h30 à 21h30. Réservation en ligne, au 01 58 12 67 50 ou à lilippr@peninsula.com