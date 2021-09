Restaurant le Transition à Nantes

C’est la bonne surprise gourmande de la rue de la Bastille, à Nantes, à deux pas du Radisson, ou, depuis le 1er mars 2020, le duo de chefs Nicolas Trinquet et Tristan Hausser exercent leurs talents. En entrée oeuf mimosa, haricots verts en tempura, en tartare, en purée, huile d’herbe à l’estragon, mayonnaise idem, l’assiette facétieuse envoie fraicheur et spontanéité. Egalement en entrée, la truite en trois cuissons, rouleau de suavité, escortée de poireaux confits, huile de poireau, gelée orange pamplemousse, chips de citron, joue une partition pêchue, traçant la voie d’une cuisine ludique et accessible, soutenue par une évidente technicité. Un poulet cuit en ballotine, sauce volaille crème et estragon, purée de carottes pourpres, courgette jaune grillée…et un dessert en ode à la quetsche continuent dans la même veine. Article dans le prochain Gastronomica (no 44).

Le Transition. 11 bis rue de la Bastille. Tel. 02 40 20 41 58

Textes et photos Luc Sellier