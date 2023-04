Taghazout Bay, destination Maroc

Situé à l’ouest du Pays et à 20 kms au nord d’Agadir, Taghazout est avant tout un spot de surf mondialement connu. Secret bien gardé pendant des années, en 1960 le village connut l’arrivée de la génération hippie et fut fréquenté par des musiciens comme Jimi Hendrix ou Frank Zappa et des surfeurs en quête de la vague parfaite. Depuis, le paysage a évolué autour de ce petit village de pêcheurs. Taghazout bay, nouvelle station touristique d’envergure, place le développement durable au coeur de ses priorités en proposant un éventail d’activités axées autour des sports de glisse, du tourisme vert et de la culture.

Entre terre et océan, on peut explorer les multiples sentiers verdoyants de l’arrière-pays dont la fameuse route du miel, l’oasis de Tamzargout célèbrée pour ses palmeraies verdoyantes, les coopératives d’Argan et la vallée du paradis, une vallée et une réserve naturelle cachée dans les montagnes d’Ida Outanane.