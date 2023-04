Coté Cour, Angers

Dans la Doutre, à Angers, c’est sans tambours ni trompettes et sans effets de mode que Coté Cour se révèle un endroit où gourmandise et plaisir vont de pair.

Ouvert depuis novembre 2021, c’est Guillaume Joly qui mène la barque, avec Boris Réthoré en chef de cuisine et Christophe Repussard. C’est le retour à la maison pour Guillaume Joly, angevin d’origine, qui, après la France, Paris au Laurent et chez Alain Dutournier, Tours chez Bardet, La Chèvre d’Or à Eze (06), Georges Blanc et Troisgros, travaille 14 ans à Moscou, puis 7 années au Moyen-Orient entre le Park Hyatt d’Abou Dabi et le Kempinski d’Oman.

aubergines baba ganoush

croustillant d’escargot et poulpe rôti

Voyage, voyage. On retrouve justement les influences du Moyen-Orient par l’entremise de l’entrée, des aubergines baba ganoush ( caviar d’aubergine libanais ) aux herbes aromatisées, pignon de pin, chèvre frais, en caressant mélange de saveurs, qui donne envie illico de voyager autour de la Grande Bleue. De l’audace assumée pour un duo en goguette gourmande, croustillant d’escargot et poulpe rôti, avec épinard, champignon, bacon et jus de volaille, croustillant en rouleau, le poulpe cuisson parfaitement maîtrisée, marquant sa tendre texture, l’escargot croustifondant de plaisir.

poulet aux écrevisses

En phase sans emphase. Il y a comme une sorte de bienveillance dans les assiettes de Coté Cour, on le ressent avec ce croustillant de pied de cochon, moutarde / estragon, champignons, purée de carottes, condiment champignon / noix / graines de courge et amande, piment japaléno ( Mexique ), qui promet de ne pas manger atone, en goûts justement balancés. La maison continue dans le même registre, en grand classique détourné, un poulet aux écrevisses, la volaille cuite à basse température, une suave purée maison, une persuasive fricassée de champignons, cèpes et girolles, une divine sauce émulsionnée aux écrevisses, et l’affaire est faite, laissant le convive tout ravi, conquis par cette assiette aux accents revigorants et expressifs. En dessert, on finit sur un moelleux et réjouissant New-York cheese cake aux mûres, le fruit bien présent. La cuisine est en phase avec l’accueil bon enfant de Guillaume Joly et de son équipe, une cuisine sans emphase mais sacrément gourmande.

Coté Cour. 7, rue de la Tannerie. 49100 Angers. Tel. 02 41 88 18 32. www.cote-cour-angers.fr

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica