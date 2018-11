Soirée Baltique au Château de Noirieux, samedi 27 octobre…

Le samedi 27 octobre 2018, c’était la Soirée Baltique au Château de Noirieux à Briollay / Angers sous la houlette inspirée du chef Christophe Guillemot et avec le gourmand et précieux concours de la Maison Petrossian, fondée en 1920 à Paris et emblème incontesté du caviar en France et la Maison Pommery pour le champagne.

Après une dégustation de caviar Petrossian, mises en bouche aux airs de grand Nord, börsch à l’aneth et crème fraîche épaisse, filet de hareng fumé au caviar rouge.

A suivre, en uppercut iodé, les huîtres de Bretagne, « ivre de vodka au caviar, jus de yuzu aux graines de passion, écume bergamote ». Le chef dégaine son savoir-faire, mettant le convive en état de grâce gustative.

On continue avec les « Saint-Jacques françaises », noix à la plancha fumées au bois de hêtre à la fleur de caviar, mousseline de pomme de terre à l’encre de seiche, cappuccino à l’ortie, formidable association entre sensualité et fondant, la créativité en bandoulière. (photo).

La totale avec le « Saumon d’Isigny », koulibiac en feuilletage, homard rôti dans son beurre, crème vodka au caviar Ossetra Royal. En frissonnantes sensations, c’est à bord d’un traîneau traversant la toundra que l’on s’imagine, entre forets enneigées et coupoles d’églises russes, un verre de Pommery Grand Cru millésimé 2006 à la main, l’assiette dans l’autre, en dantesque voyage aux saveurs fougueuses et cajoleuses à la fois.

Après un caressant Brie de Meaux farci aux noix du domaine, une bienfaisante « Poire » Belle Hélène au chocolat Valrhona clôture en beauté les agapes.

Château de Noirieux. 26, route du Moulin. 49125 Briollay. Tel 02 41 42 50 05.

Texte et photos Luc Sellier