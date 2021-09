Saveurs Détonnantes aux Galeries Lafayette de Nantes

« Saveurs Détonnantes » annonce l’arrivée de son POP UP Store au sein des Galeries Lafayette de Nantes.

Jusqu’à présent uniquement en numérique sur www.laboutiquedetonnantes.fr, Saveurs Détonnantes pose ses valises au rez de chaussée des Galeries Lafayette du 1er octobre 2021 au 5 janvier 2022. Le patrimoine culinaire local s’expose: 50 artisans, producteurs, partenaires locaux présents. Un univers de box cadeaux. Une épicerie de plus de 300 références. 2 comptoirs: Maison Grimaud et la boulangerie Barnabé. La présence du maraicher la Ferme du nouveau monde. Et plus de 110 rencontres évènementielles gratuites ou payantes quotidiennes…