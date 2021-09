L’Aupiho avec le chef Lieven Van Aken

Etoilé depuis 2018, Lieven Van Aken a été nommé Jeune Talent 2021 par Gault & Millau. Le chef flamand a posé ses valises en 2015 au Domaine de Manville en Provence, plus précisément dans les Alpilles. Voici maintenant quatre années qu’il officie en tant que chef exécutif au restaurant du domaine, l’Aupiho. Lieven Van Aken propose à sa table une cuisine raffinée avec un savoureux contraste entre ses origines flamandes et sa terre d’adoption la Provence. Sa carte est ponctuée d’originalité, comme par exemple lorsqu’il propose en entrée sa gaufre aux herbes et glace sureau, fraises, foie de lotte et caviar.

Le thon rouge saisi, épinard éléphant, ail noir et bouillon à la sardine

L’Aupiho, le restaurant gastronomique, accueille les convives du jeudi au lundi au déjeuner et au diner. L’été, les mangeurs ont plaisir à s’installer dans la cour intérieure du domaine, entre le chant des cigales et celui de la fontaine pour déguster la cuisine du chef. Lorsque le temps est moins clément, la salle du restaurant et son ambiance feutrée et contemporaine, font aussi un bel écrin à cette cuisine goûtue. Un menu en 3 services à 60 euros est proposé chaque jour au déjeuner. Egalement disponible à midi, la carte du soir propose 3 menus à partir de 87 euros jusqu’à 145 euros avec un 5 services plein de surprises.

Le Domaine de Manville possède sa propre ferme agro-écologique, en accord avec le principe d’une gastronomie durable, et l’approvisionnement se fait aussi chez les producteurs locaux, le chef Lieven Van Aken, les propriétaires du lieu, madame et monsieur Saut, et Jérémie Picot, le directeur général, s’étant vite accordés à intégrer la responsabilité sociale et environnementale au coeur de l’engagement global du site.

Domaine de Manville. Route de la Terre des Baux. 13520 Les Baux de Provence. Tel. 04 90 54 40 20 www.domainedemanville.fr