Réveillon d’exception à l’InterContinental Bordeaux

Pour la Saint-Sylvestre, le 5 étoiles propose à un couple de vivre une expérience unique dans sa plus grande suite, la suite Royale, avec dîner privatif signé Gordon Ramsay, sur son immense terrasse surplombant la ville.

Au programme, outre la nuit dans ce grandiose appartement de 100 m2 à la décoration second empire signée Jacques Garcia, un dîner magique à deux dans une grande bulle transparente trônant sur une majestueuse terrasse de 100 m2 dominant la ville. Un igloo douillet où sera servi en toute exclusivité et intimité un menu de fêtes imaginé par le cathodique chef multi-étoilé Gordon Ramsay. Une expérience mémorable que le 5 étoiles de Bordeaux, tout récemment nommé « Meilleur Hôtel de France 2018 » lors de la cérémonie des World Trade Awards, rend également accessible hors Saint-Sylvestre à un plus large public. Dans le cadre d’un forfait « un voyage dans les étoiles », il sera en effet possible de s’offrir cette soirée pas comme les autres tout le mois de décembre à un prix plus doux.

Il faudra lâcher les cordons de la bourse pour le forfait « un réveillon dans les étoiles », disponible la nuit du 31 décembre 2018 au prix de 5000 euros pour deux. Inclus la nuit dans la suite royale, le dîner de réveillon signé Gordon Ramsay dans une bulle transparente sur la terrasse de la suite, le petit déjeuner à la brasserie le Bordeaux et l’accès libre au spa Nuxe les Bains de Léa.

Forfait « un voyage dans les étoiles » disponible du 1er au 28 décembre 2018 au prix de 2019 euros pour deux. Inclus une nuit dans la suite royale, un dîner dans la bulle sur la terrasse, le petit déjeuner à la brasserie le Bordeaux et l’accès libre au spa Nuxe les Bains de Léa.

Informations et réservations + 33 05 57 30 43 96 ou reservations.bordeaux@ihg.com

InterContinental Bordeaux – le Grand Hôtel. 2-5 place de la Comédie. 33000 Bordeaux