« Céréales et Légumineuses » par Régis Marcon, chef trois étoiles

Régis Marcon, chef triplement étoilé du restaurant » Régis et Jacques Marcon » met en lumière les céréales et les légumineuses. Après le succès des livres « Champignons » et « Herbes », le chef nous fait découvrir dans cet ouvrage lentilles, fèves, pois chiches, flageolets, azukis mais aussi quinoa, amarante, avoine, orge, épeautre. 70 céréales et légumineuses sont détaillées, sous forme de planches qui présentent les bienfaits de chaque variété et les produits dérivés (farines, flocons…). Régis Marcon nous apprend à les sélectionner, les préparer et les cuisiner, mais aussi à les associer au rythme des saisons.

Il propose ensuite 100 recettes, des plus simples aux plus sophistiquées: houmous, falafels, risottos, cake petit épeautre, gâteau pois blonds et orange, taboulé de blé, polenta aux deux chanterelles et bien d’autres.

Photos Philippe Barret.

Parution le 4 octobre aux Editions de la Martinière. 416 pages / 45 euros.