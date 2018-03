Orient’Halles, couscous à Angers

Eh oui, onze ans de magazine et pas un seul couscous à l’horizon. C’est dorénavant chose faite avec l’excellent couscous de Rachid Boumghit, aux commandes du restaurant depuis treize ans. Dans la modestie de cette adresse, axée sur les spécialités marocaines, ou les dernières tendances ne sont pas les priorités de la maison, le convive pousse la porte d’un lieu ou l’accueil n’est pas feint. On s’y sent bien illico. Ici les bons appétits sont les bienvenus. L’ assiette se révèle généreuse et gourmande. Comme ce couscous royal ou la fluidité du grain de semoule s’associe avec le moelleux parfumé des pois chiches. Coté viande, une belle souris d’agneau joue la carte de la tendreté, le goût préservé, le poulet, la chair joliment cuite, se livre sans manière à la fourchette du mangeur, et les merguez, pas trop pimentées, donnent leur notes têtues et bien trempées à l’assiette. A n’en pas douter, l’un des meilleurs couscous de la ville d’Angers. Tajines, pastillas, harrira (soupe marocaine) sont aussi de la fête.

Ce que l’on déguste:

Couscous kefta (boulettes de viande hachée). Couscous Orient’Halles (agneau, poulet, merguez et brochette d’agneau). Couscous royal (agneau, poulet, merguez). Tajine T’fa (agneau où poulet, oignons, raisins et amandes). Tajine Berbère (agneau, citron, olives). Pastilla au poulet et amandes…

Orient’Halles. 25, rue Beaurepaire. 49100 Angers. Tel.02 41 88 62 59.

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica