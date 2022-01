Mon Chouchou de Philippe Conticini Paris.

Pour la Saint-Valentin, la Maison Philippe Conticini Paris dévoile Mon Chouchou, une tarte à partager évidemment…

Déclinaison de l’addictive tarte chocolat praliné du chef Philippe Conticini, elle place la cacahuète au coeur du dispositif gourmand. Une pâte sucrée cacao, friable et croustillante, le Duja cacahuète, très crémeux et fondant sous le palais, une ganache au chocolat où quelques cacahuètes torréfiées caramélisées sont mélangées à la ganache au chocolat noir kalingo et au chocolat au lait givara, une ganache montée à la pâte de cacahuète et au chocolat inspiration amande de chez Valhrona, délicatement pochée sur la ganache chococlat et, en dernière touche, un coeur en chocolat au lait balayé de poudre cuivrée, laissant paraître des cacahuètes caramélisées.

Prix: 18 euros, format unique pour deux personnes.

Disponible en précommande à partir du 8 février sur www.philippeconticini.fr et au sein des boutiques Philippe Conticini du 11 au 16 février.