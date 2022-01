Le Manoir de la Régate à Nantes propose un menu à emporter

Le Manoir de la Régate, à Nantes, récompensée depuis janvier 2021 d’une étoile et d’une étoile verte par le guide Michelin et drivé aux fourneaux par Mathieu Pérou, propose désormais un menu à emporter midi et soir du mardi au samedi. Soucieux de prendre en compte l’impact de la crise sanitaire sur les clients, parfois limités dans leurs déplacements et leurs sorties, le restaurant a décidé de proposer un menu à emporter en 3 services (entrée/plat/dessert) accompagné de pain maison et de beurre de baratte, au prix de 25 euros. On flaire la bonne affaire, 25 euros et un menu d’étoilé! Le menu du moment: Topinambour et truffe comme un Vasarely, brème façon grenobloise, chocolat et herbes du jardin (+ pain maison et beurre de baratte. Le menu est disponible en retrait du mardi au samedi de 10h à 13h et de 18h à 20h et uniquement sur commande par mail à commercial@manoir-regate.com ou par téléphone au 02 40 18 02 97.







Le menu « Au Détour de l’Erdre » est toujours servi sur place (en 3, 6 ou 8 temps).

Mathieu Pérou et sa soeur Anne-Charlotte.

Crédits photos: Paul Stefanaggi.

Le Manoir de la Régate. 155, route de Gachet. 44300 Nantes.