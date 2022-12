Lucas Jacob, artisan chocolatier confiseur à Vannes

Chez Lucas Jacob, ouvert depuis juin 2020, le terme artisan prend toute sa signification et n’est pas usurpé. Tout est fait sur place et dans la plus grande transparence car le laboratoire entièrement vitré donne sur la rue, on peut donc voir le chocolatier à l’oeuvre. Dans l’atelier, le vannetais Lucas Jacob, qui a travaillé quatre années avec Christophe Roussel à La Baule, réalise avec dextérité et concentration chocolats, pâtes de fruits, guimauves et autres orangettes, qui se retrouvent sur le devant de la scène, à la boutique, vendues par Marion Di Maggio. Le magasin, sobre et élégant, va à l’essentiel, la rencontre immédiate entre le gourmand et la gourmandise.

Baden en chocolat. Au tableau des réjouissances, un festival de saveurs dans les chocolats. La Bretagne et plus précisément le Morbihan, est à l’honneur: le Vannetais, un caramel au beurre salé enrobé de chocolat, le Baden, un praliné crème dentelle, le Carnac, un praliné feuilletine et amandes dessus, le Plougou, une ganache au miel de Plougoumelen, si on descend plus au sud, en Loire-Atlantique, le Guérande, un praliné à la fleur de sel. On voyage plus loin avec l’Andoas, une ganache chocolat noir 70% originaire du Pérou ou le Cancun, une ganache infusée fève de tonka.

Voyage gourmand. On peut aussi se régaler de tablettes de 20 origines différentes, le vin a ses grands crus, le chocolat aussi, chocolat noir Tanzanie 68%, chocolat noir Ghana 68%, chocolat noir Equateur 72,5 % bio. On se laisse faire avec les séductrices tablettes gourmandes comme chocolat au riz soufflé, noir amandes, grué / fleur de sel ou lait noisette. Une enjoleuse gamme de macarons, chocolat, vanille, citron, framboise, pistache, coco, cassis…se met au(x) parfum(s) pour conquérir sans coup férir petits et grands. On note que les petits oursons guimauve font un tabac toute l’année. On trouvera donc chez Lucas Jacob de délectables complices pour cette fin d’année sans oublier que le chocolat c’est bon au mois de décembre comme au mois de juin…

Lucas Jacob Artisan Chocolatier. 13, bis rue Hoche. 56000 Vannes. Tel. 09 83 02 79 94.

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica