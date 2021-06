« Les Jours Heureüx » le dimanche 11 juillet au Château du Plessis-Macé (49)

A la reconquête de l’art de vivre. « Les Jours Heureüx » met en scène l’alliance du patrimoine historique naturel et bâti,et du patrimoine vivant: le vin, la gastronomie et le spectacle vivant. Cette alliance signe la reconquête d’un art de vivre après une période faite de distanciation, de « click & collect » et d’ultra numérisation du quotidien. Le message ici est clair: faire se retrouver producteurs et public sans clic ni écran, dans un écrin symbolique chargé d’histoire(s), idéal pour pour mettre en avant l’art de vivre en Val de Loire. Au milieu des halles gourmandes, des tablées permettent de partager et de déguster les mets et vins achetés.

« Les Jours Heureüx » est une initiative 100% anti-crise, en réaction aux difficultés qui frappent les filières viticoles, agricoles et la restauration. L’occasion de lancer un fonds de recherche pour lutter contre le gel à l’avenir. Ainsi les bénéfices occasionnés par l’évènement seront reversés au fond spécial anti-gel créé et géré par Végépolys Valley pour piloter des projets de recherche et d’expérimentation localement.

Toute la journée du dimanche 11 juillet, de 10h à 18h, on découvre des expériences uniques autour du vin, de la gastronomie et du patrimoine.

Comment ça marche? On achète son « pass entrée » pour accéder aux halles gourmandes et à la dégustation dans l’enceinte du château (verre offert) et on réserve ensuite des ateliers dans la programmation proposée. Penser à réserver son billet avant les billets d’animation.

Le soir, à 19h30, il y a un dîner des chefs, sur réservation. Pour l’occasion, le restaurant angevin Gribiche signera l’entrée, Samuel Albert, du restaurant Les Petits Près à Angers concoctera le dessert, et deux chefs saumurois, Mickaël Pihours, du Gambetta et Anthony Vaillant, de l’Essentiel, signent ensemble un nouvel amuse-bouche et un nouveau plat exclusivement sur le thème des « Jours Heureüx ». Les vignerons participants (28) proposeront leurs cuvées accordées à chaque moment du repas.

Horaires et tarifs. Dimanche 11 juillet, de 10h à 18h. Pass entrée (verre de dégustation compris + visite libre des extérieurs du château) : 5 euros. Pass entrée de 6 à 18 ans, 3 euros. Pass gratuit pour les – de 6 ans. Tarif des animations sur réservation: 5 euros par personne en + de l’entrée. Tarif dîner des chefs sur réservation: 45 euros par personne en + de l’entrée.

Tous les renseignements sur www.lesjoursheureuxvinovillage.fr