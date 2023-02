L’édition limitée du mètre chocolatier de Vincent Guerlais, Nantes

En 2023, la Maison Guerlais voit les choses en grand et s’associe à la Fabrique des Potirons, entreprise située à quelques pas de la boutique de la Chapelle-sur-Erdre, afin de souffler un vent de nouveauté sur la pièce d’exception qu’est le mètre chocolatier. 48 chocolats se sont glissés dans cette édition limitée, additionnant un mètre de plaisir à déguster sans demi-mesure. Le petit plus, l’écrin en bois a été conçu par un atelier d’insertion, le bois est issu de forêts éco-gérées. 37,90 euros, non expédiable (format non adapté).

A acheter dans les boutiques Vincent Guerlais, voir sur www.vincentguerlais.com