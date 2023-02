Le Taillevent, Paris, avec Giuliano Sperandio.

le chef Giuliano Sperandio / Crédits photos Julie Limont

Le Taillevent, deux étoiles au Guide Michelin, est une institution qui ne se laisse pas enfermer dans la tradition mais qui se réinvente en permanence en gardant comme socle les trois piliers qui ont fait sa renommée: une cuisine sensible et généreuse, un service à la française ou l’excellence se mèle à l’érudition, et une cave unique où se cotoient grands noms et cuvées confidentielles. La famille Gardinier, propriétaire du Taillevent, ont confié depuis 2021 les fourneaux au talentueux Giuliano Sperandio. L’osmose s’est créée entre le chef et la mythique maison, celui-ci, dans le droit fil de la grande tradition gastronomique qui identifie la maison, travaille les mets les plus raffinés (Saint-jacques, chevreuil, homard, ris de veau…) les sublimant par l’expression libre et actuelle de sa créativité. Presque sur mesure, ses plats invitent à l’émotion et au voyage gustatif. Sa cuisine, au service de la mémoire, est résolument tournée vers l’avenir, perpétuant la magie d’une grande maison.

Le boeuf

Tourte aux girolles (agneau)

Crédits photos Julie Limont

Le Taillevent. 15 rue Lammenais. 75008 Paris. Tel. +33 1 44 95 15 01 www.letaillevent.com