Le Tea Time de Quentin Lechat au Royal Monceau Raffles Paris

Après le succès de son premier Tea Time, le chef pâtissier du Royal Monceau Raffles Paris Quentin Lechat lance son offre Automne 2022 et réinvente le Tea Time avec un voyage en quatre temps où les saveurs gourmandes et le service d’excellence sont les maîtres mots. Cette évasion débute avec de délicates mini pâtisseries: une tartelette à la figue idéale pour la saison, le fameux Prince de Quentin Lechat, une douceur au chocolat et une gavotte framboises et chantilly vanille. Pour continuer tout en raffinement, Quentin Lechat a décliné son dessert signature « La Perle » à la myrtille pour relever les papilles. L’interaction se poursuit avec une tarte tatin cuite durant 24 heures, présentée en direct par l’équipe de pâtissiers, une occasion d’échanger avec eux sur les impressions ressenties.

Le chef pâtissier propose de prolonger l’expérience avec un trio de gâteaux de voyage: le cake marbré, la brioche feuilletée praliné et l’emblématique flan royal. Pour continuer l’expérience à la maison, ces trois incontournables de la maison peuvent être rangés dans une boite à emporter.

Crédits Photos : le photographe du Dimanche

Tea Time sucré en 4 services avec boisson chaude et mocktail, tous les samedis et dimanches entre 15h et 17h au Bar Long. Tarifs: 75 euros/personne et 85 euros/personne avec une coupe de champagne.

Royal Monceau Raffles Paris. 37 avenue Hoche. 75008 Paris.