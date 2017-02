Le restaurant Tapas et Vinos, à Nantes, est sur restaurants-nantes.com

Pamela Solar Livacic, originaire de Santiago du Chili et cheffe du restaurant Tapas et Vinos, met les petits plats dans les grands. Entre un généreux carpaccio mettant en vedette le poulpe, une géniale salade, entre le croquant des lentilles et le caressant de l’oeuf poché, un renversant cochon de lait cuit à basse température et un réjouissant churros con chocolate au poivre de Jamaique, idéal pour passer l’hiver en toute quiétude, Pamela Solar Livecic envoie une cuisine voltigeuse et diablement bien mitonnée.



Salade tiède de lentilles, oeuf poché, jambon ibérique, vinaigre de Xéres.



Cochon de lait cuit à basse température, crème de pommes de terre.



Churros con chocolate.

Tapas et Vinos

15, rue Kervégan

44000 Nantes

Tel : 02 40 20 86 91

www.tapasetvinos.fr