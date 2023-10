Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le cheesecake de Delphine, pistache et huile d’olive grecque Makaros Edos, un dessert pour 5 à 6 personnes.

Ingrédients base croustillante. 100 gr de crème de pistache non sucrée ( bio de préférence ). 65 gr de pistaches et noisettes hachées. 95 gr de chocolat blanc ( si possible à 33% ). 30 gr de gavottes écrasées, 1 g de fleur de sel, 15 gr d’huile d’olive.

Montage base du gâteau. Au bain-marie, faites fondre le chocolat blanc et la crème de pistache ensemble puis ajoutez tous les ingrédients secs et mélangez. Etalez sans attendre le croustillant dans le fond d’un cercle d’environ 26 cm de diamètre ( si vous n’en avez pas, un plat creux fera l’affaire ) et placez-le au froid.

Ingrédients fromage crème Tiramisu. 60 gr de jaunes d’oeufs, 60 gr de sucre glace, 80 gr de mascarpone. 120 gr de Philadelphia, 250 gr de crème liquide, 4 gr de feuilles de gélatine. 20 gr d’huile d’olive.

Montage fromage crème Tiramisu. Mettez la gélatine à ramollir dans un bol d’eau très froide pendant 15 mn. Au batteur, montez la crème liquide ferme mais pas trop, réserver au frais. Toujours au batteur, montez ensemble les jaunes d’oeufs avec le sucre glace jusqu’à blanchiment. Toujours en fouettant, incorporez le mascarpone et le Philadelphia aux jaunes blanchis afin d’obtenir un mélange bien lisse. Pressez les feuilles de gélatine ( pour retirer l’eau ) et faites-les fondre à feu très doux dans une petite casserole. Versez et mélangez rapidement à la gélatine fondue au sabayon. A la maryse, incorporez délicatement la crème montée dans le sabayon. Versez le tout sur la base croustillante bien dure dans le cercle ( ou dans un plat ) et laissez prendre au frais au moins 8 heures.

Décoration du gâteau. Fruits de saison au choix. Ici groseilles blanches et raisin blanc sans pépins ( vous pouvez aussi utilisez des figues ou kiwi et du citron caviar en note pour une pointe d’acidité ). Décorez avec des fruits à la sortie du réfrigérateur, et dégustez avec un filet d’huile d’olive grecque Makaros Edos.

E.shop Makaros Edos. La recette est de Delphine Bauer. Instagram@delphinemiromesnil