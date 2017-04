La Crémerie des Carmélites.

Créée en 2012 rue de Verdun, à quelques pas de la cathédrale de Nantes, la Crémerie des Carmélites a été reprise le 1er avril 2015 par Stéphane Corre.

Pas d’oeufs en chocolat dans la boutique mais un choix de fromages triés sur le volet. Pour l’histoire, Stéphane Corre travaillait avant dans le négoce en fromages fermiers et produits laitiers et était fournisseur du lieu. L’envie d’indépendance et de se rapprocher des produits et des producteurs lui fait sauter le pas.

Aujourd’hui il développe avec les producteurs des affinages particuliers en privilégiant des gammes spécifiques comme le morbier. Assurer une traçabilité avec les producteurs, trouver des produits d’exception, tel est le crédo de la

maison. « C’est un peu le même travail qu’un caviste avec ses vignerons », constate notre crémier. D’ailleurs la Crémerie des Carmélites vend aussi des vins de la région et également des salaisons de la Haute-Savoie, deuxième vente de la boutique.

Au rayon fromages, c’est le royaume des tentations. Le choix peut s’avérer cornélien.

Tomme fermière de Villate (Issé 44) frotté au cidre pendant l’affinage, tomme de la ferme de Rhuys dans le Morbihan, tomme de brebis au romarin d’Espagne, Mothais fermier sur feuilles (chèvre) au lait cru du Poitou – Charentes, Grise d’Anjou au lait cru avec basilic ou nigelle (cumin/violette), font de l’oeil au client. Pourquoi pas le Timanoix frotté à la liqueur de noix de l’abbaye de Timadeuc dans le Morbihan ou encore un Brillat-Savarin à la truffe de Seine-et-Marne.

Pour les amateurs, on se doit de découvrir le dernier vrai camembert fermier de Normandie (bio et AOP) le bien nommé camembert du champ secret. On n’oublie pas le brebis de Matocq du Pays Basque ou le chèvre bouygette du Tarn. Douce France…

Stéphane Corre ouvre prochainement un deuxième repaire à gourmands à Sainte-Luce, aux portes de Nantes dont s’occupera Arnaud Vayer (à gauche sur la photo). Mattéo Lecoq (au centre) continue dans l’actuelle boutique. A la Crémerie des Carmélites, les nourritures terrestres ont remplacé les nourritures spirituelles, bien que…



La crémerie des Carmélites

15, rue de Verdun

44000 Nantes

Tel : 02 40 47 19 24.

www.cremeriedescarmelites.fr

photos Luc Sellier