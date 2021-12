La cheffe Priscilla Trâm à la Parade, Paris

Depuis presque 3 mois, la cheffe Priscilla Trâm met le feu (au figuré) aux cuisines de La Parade avec sa résidence Trâm-Trâm Last Dance. La fin de sa résidence approche, et c’est le moment de foncer découvrir ses plats emblématiques, comme l’os à moelle entier agrémenté d’un boeuf tartare à la viet. Véritable lieu de vie, La Parade est bar à manger -et bien boire- situé dans le 11e arrondissement de Paris, qui a à coeur de promouvoir les talents culinaires. Le crédo de cette cantine moderne et colorée: le goût, surtout, la fête, toujours.

Véritable lieu de vie, ce bar à bien manger – et bien boire – situé dans le 11ème arrondissement de Paris, est parfait pour s’attabler entre amis. Avec une carte de vins nature minutieusement sélectionnés et des cocktails savamment travaillés, la convivialité, chère au fondateur du lieu Elliot Lefèvre, est le maître mot de cette belle cantine colorée et animée. La cuisine, quant à elle, s’articule autour de résidences de chefs, qui se relaieront pour égayer une carte de tapas à partir de produits locaux et de saison. Ainsi après Aldwin Beets, ancien de l’Arpège et chef exécutif de Deviant, le duo Charlotte Drouhin et William Denys, anciens de Tannat,c’est au tour de Priscilla Trâm de poser ses valises pour un nouveau pop-up de 3 mois : The Last-Dance. Le crédo reste le même : une formule au déjeuner qui se transforme en bar à tapas le soir, le tout twisté avec une nouvelle carte automnale et gourmande et des évènements réguliers. L’idéal pour

se retrouver, échanger et surtout, s’amuser.

Surprenante et créative, la cuisine de Priscilla Trâm-Trâm est un savant équilibre entre ses origines vietnamiennes et sa passion pour la cuisine

traditionnelle française. Os à moelle entier agrémenté d’un bœuf tartare

à la viet – le plat le plus emblématique de la carte qui déplace les foules,

chicken-wings enrobés d’un caramel nuoc mam citron vert, courges rôties et miso fêta, carré d’agneau sauce bbq et son chili maison aux mirabelles crème de potimarron, creamy curry aux légumes rôtis ; toutes les créations de la cheffe sont des invitations au voyage où le seul code est de ne pas en avoir.

Restaurant La Parade. 2 rue des Goncourt. 75011 Paris. Tel 06 82 46 20 69.