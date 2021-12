La bûche de Noël de Naraé Kim, Park Hyatt Paris-Vendôme

Tweet on Twitter

La bûche de Noël du Park Hyatt Paris Vendôme par la nouvelle cheffe pâtissière, Naraé Kim.

Inspiré par le subtil mélange entre le classicisme à la française et le style contemporain qui caractérise l’hôtel, Naraé Kim a réinterprété la bûche traditionnelle en forme de rondin de bois de manière artistique et moderne. Un travail minutieux a été réalisé pour dessiner les nervures d’une branche de bois flotté qui s’enrichit ça et là de jeunes pousses vertes telle une renaissance de la nature.

Attachée aux concepts de réalisme et de minéralité en pâtisserie, Naraé signe une création peu sucrée tout aussi équilibrée dans le visuel que dans les saveurs: le coeur de la bûche est composée d’un biscuit chocolat, sur lequel viennent se déposer quelques cerises amarena confites enrobées d’une chantilly légère à la vanille. Une mousse aérienne au chocolat noir se marie avec gourmandise à la chantilly, et le tout est posé sur un christian épicé au speculos croustillant. Pour parfaire l’illusion du réel, la pâtissière a dessiné sur le glaçage à la crème des rainures marbrées. La nature qui reprend vie est quant à elle illustrée par une gelée de Chartreuse à la pomme et au citron, déposée au creux du bois telle une mousse fraîche.

Naraé Kim a grandi en Corée du Sud. Elle a commencé sa carrière il y a 10 ans au sein du groupe Hyatt, à Guam, à Séoul et au Park Hyatt Saigon de 2015 à 2018. En 2018, elle poursuit son ascension à l’hôtel Cheval Blanc de Courchevel en tant que cheffe pâtissière, puis intègre la brigade d’Aurélien Rivoire en tant que sous-chef pâtissière pour les adresses parisiennes étoilées du groupe Yannick Alléno, de 2019 à 2021. Depuis le 10 octobre 2021, Naraé Kim renouvelle sa fidélité au groupe Hyatt et pose ses valises au Park Hyatt Paris Vendôme, au 5 rue de la Paix.

Naraé Kim a décroché deux fois la médaille d’or au World Global Pastry Chef Challenge, en 2015 et 2016.

La bûche du Park Hyatt Paris-Vendôme. 6-8 parts, 80 euros pièce. Vendue en édition limitée. Egalement disponible en format individuel à la carte des desserts du Café Jeanne. Renseignements et réservations au 01 58 71 10 60 ou par mail à restaurants.paris@hyatt.com