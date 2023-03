Jeanne Lecourt, cheffe pâtissière de haut vol.

Créative, ambitieuse et pugnace, une nouvelle génération de cheffes pâtissières s’impose dans le milieu de la Haute Pâtisserie. Récemment arrivée sous la direction du chef étoilé Julien Dumas au restaurant Bellefeuille, Jeanne Lecourt entend elle aussi trouver sa place et expérimenter à l’Hôtel Saint James Paris une pâtisserie française, locale et végétale.

Des contraintes dictées par la ligne directrice de Julien Dumas, elle retient l’exigence d’une fraîcheur absolue des produits, des préparations quotidiennes et le goût des surprises. Une même démarche que le chef, privilégiant un même fil rouge: des assiettes dédiées à la nature. Jamais de fruit exotique, ni de purée de fruit, ni de mascarpone. Toujours des agrumes français, une vanille signée Rollinger, un chocolat Nicolas Berger. Sophistiqué et élégant, le style de Jeanne Lecourt se distingue par une pâtisserie locavore axée sur le végétal (herbes aromatiques, légumes, etc.), des desserts désucrés (à base de Rapadura), toujours accordés au rythme des saisons et inspirés des saveurs de la région, comme avec le baba à la carotte, crème crue, poivre de cassis.

Restaurant Bellefeuille. Hôtel Saint James Paris. 5, place du Chancelier Adenauer. 75116 Paris. Tel. 01 44 05 81 88.