Le chef Jean-François Bodin nous a quitté le 26 novembre dernier. Il avait participé à plusieurs Gastronomica On Tour et, à chaque fois que je distribuais le magazine à l’Aubergade, à Gennes, Marjolaine et Jean-François m’accueillaient avec une infinie bienveillance. Je l’ai appris ce matin et j’ai vraiment beaucoup de tristesse. Toutes mes pensées vont évidemment vers Marjolaine et ses filles.