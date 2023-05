Le tartare de veau de Corrèze Hugo Desnoyer et le cognac Hennessy X.O.

Hugo Desnoyer collabore pour la troisième fois avec la Maison Hennessy et propose à sa table du 16e arrondissement de Paris, une expérience singulière autour de l’accord viande et cognac Hennessy X.O, en accord avec les créations de Renaud Fillioux de Gironde, maître assembleur de la Maison Hennessy. Depuis la mi-mai, le maître artisan boucher propose une nouvelle expérience gustative à la carte de son restaurant, le Pairing Meat Cognac: une association gustative puissante de deux produits d’exception, la qualité d’un veau de Corrèze proposé en tartare et préparé au couteau,accompagné d’un verre de cognac Hennessy X.O qui joue le rôle d’un révélateur gastronomique. Intense en arômes, le Hennessy X.O est l’écho optimal à la matière, mâche et saveurs, du tartare de veau d’Hugo Desnoyer. Deux produits, deux profils aromatiques qui se combinent remarquablement.

La Table d’Hugo Desnoyer. Boucherie Restaurant. 28, rue du docteur Blanche. 75016 Paris. Tel. 01 46 47 83 00.