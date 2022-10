Giffard West Cup 2022, Angers

Benoit Bouillard de Monsieur Moutarde à Dijon remporte la compétition avec ses cocktails « Menthe pompon » et « Le rouge aux joues« .

Cette année Giffard, entreprise familiale et indépendante créée à Angers en 1885, fêtait le 25e anniversaire de la Giffard West Cup, un concours de cocktails international réunissant des bartenders du monde entier à Angers. Il a réunit 18 candidats venant de 17 pays. Lors des 27 et 28 septembre, les candidats se sont affrontés autour de deux épreuves: Clarity, exprimer la vision de la transparence avec la Menthe-Pastille; Listen to the flavours, créer un cocktail dont 50% sont des spiritueux Giffard, explorant le lien fort unissant musique et bartending.

Les recettes de Benoit Bouillard. Epreuve Clarity: Menthe pompon: 25 ml Menthe Pastille Giffard, 15 ml teinture moutarde, 50 ml Cordial petits pois x pomme verte.

Epreuve Listen to the Flavours: Le Rouge aux joues: 25 ml liqueur de grenade Giffard, 15 ml liqueur premium fleur de sureau Giffard, 20 ml blanche d’Armagnac infusé au poivre de voastsiperifery, 25 ml cordial Pinot noir de Bourgogne.

Plus de renseignements sur www.giffard.com