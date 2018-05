Gastronomica On Tour, 21 juin 2018, Saumur, avec Stéphane Rouville (1)

Pour le Gastronomica On Tour, le 21 juin à la Maison Veuve Amiot, à Saint-Hilaire-Saint-Florent / Saumur, 4 chefs concocteront des assiettes réjouissantes et ludiques pour les convives de l’événement. Stéphane Rouville, chef de la Table du Château Gratien à Saumur, ouvert depuis fin novembre 2017, emberlificote les sens avec sa cuisine persuasive. Entre viande et dessert, on risque bien de craquer pour les stimulantes assiettes du chef. Au cours de leurs pérégrinations, Stéphane et Catherine Rouville avaient décroché une étoile à Urt, dans le Pays Basque.

Gastronomica On Tour no 16. Le jeudi 21 juin 2018, à 20 heures. Maison Veuve Amiot, Saint-Hilaire-Saint-Florent / Saumur.

Tarif 70 euros. Inscriptions sur réservation au 02 41 83 14 14 (Maison Veuve Amiot) ou par envoi par chèque à Gastronomica 15, rue des Mauges / Le Mesnil en Vallée 49410 Mauges sur Loire