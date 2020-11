Aux Saveurs du Primeur, à Angers, chez Laurence Dutay et Claude Dagouassat, il y a évidemment des fruits et légumes de saison, en majorité bio et locaux, choisis avec soin par le duo. Il y a aussi des douceurs anti-morosité ( pour ne pas dire anti-covid ) comme ce fabuleux et diabolique nougat , fondant en bouche, à déguster sans modération…

Laurence et Claude

Saveurs du Primeur. 6, place Hérault 49100 Angers. Tel 02 41 81 94 80 . www.saveursduprimeur.fr

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica