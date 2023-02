Dar Mima à Paris, avec Laurent de Gourcuff et Jamel Debbouze.

Dar Mima à l’Institut du Monde Arabe. Mima, c’est le tendre diminutif de Fatima, la mère de Jamel Debbouze, qui a toujours tenu table ouverte avac sa cuisine de partage, simple et solaire. « Si un jour je devais faire un cadeau à ma mère, ce serait lui offrir un restaurant. Et si je devais choisir un écrin, ce serait l’Institut du Monde Arabe », raconte Jamel. C’est là qu’il a entrainé Fatima lorsqu’elle a visité la capitale pour la toute première fois, là aussi qu’il a donné sa première interview. Un lieu de coeur donc, pour l’artiste et sa mère.

Ce rêve d’un restaurant en hommage à sa mère, Jamel le porte en lui depuis longtemps sans savoir quand ni comment il pourrait le réaliser. Sa rencontre avec Laurent de Gourcuff, fondateur de Paris Society, en 2018, est un premier signe. L’envie de travailler est là, il ne manque que le projet. Le parfait alignement des planètes intervient lorsque le lieu rêvé se présente à eux: l’Institut du Monde Arabe. Un rêve d’Orient entre ciel et terre. Laura Gonzalez, architecte d’intérieur et décoratrice, a créé pour Dar Mima un paradis oriental sur les toits de Paris, un lieu infusé de l’hospitalité arabe, un pont entre l’orient et l’occident, à l’image de l’IMA.

Laura Gonzalez

Pour Dar Mima, Fatima partage ses recettes secrètes, comme celle de son pain, sa salade Zaalouk, ses pâtisseries et, bien sûr, son inimitable couscous. Du man’ouché au fattouche, de la pastilla au tajine, les influences culinaires orientales se mélangent dans une cuisine métissée, servie par des cuissons savoureuses au feu de bois. Quant aux boissons, elles font la part belle aux accents herbacés et floraux. L’incontournable thé à la menthe mais aussi des cocktails signatures où les épices viennent mettre leur grain de sel dans des recettes de haute volée. Lieu de nourritures terrestres, Dar Mima est aussi un rendez-vous festif, entre musique live et bande son mêlant rétro et modernité.

Pastilla à la crème de lait, fleur d’orange

Crédits photos: Romain Ricard.

Tajine de kefta, oeufs











Dar Mima. Institut du Monde Arabe. 1 rue des Fossés Saint-Bernard. 75008 Paris. Tel. 01 85 14 79 25. contact@darmima-restaurant.com