Le Château les Carmes Haut Brion réinvente la Marie-Jeanne

Le Château Haut-Brion a choisi de rendre hommage à un contenant emblématique de Bordeaux, oublié depuis les années 50: la Marie-Jeanne.

Ce flacon unique d’une contenance de 2,25 litres avait été initialement conçu pour offrir au vin une plus longue espérance de conservation, avant d’être remplacé au fil du temps par des bouteilles plus fines, facilitant le transport. Le Château les Carmes Haut-Brion a ainsi imaginé une Marie-Jeanne au bouchon cacheté de cire, en suspension au sein d’un coffret de verre transparent, édité à seulement 800 exemplaires numérotés. En alliant le charme ancien de la Marie-Jeanne à un écrin moderne et épuré, c’est l’alliance du classique et du contemporain qui est symbolisée, reprenant ainsi l’essence même du Château le Carmes Haut-Brion.

Pour cette première édition, le choix a été fait de présenter le millésime 2016, le plus bel aboutissement, à ce jour, dans l’expression du terroir. Issu d’un assemblage de 41% cabernet franc, 39% merlot et 20% cabernet sauvignon, le vin proposé est racé et complexe.

La Marie-Jeanne en chiffres: 800 exemplaires produit dont 500 commercialisés. 2016, millésime. 27 mois de vieillissement contre 18 mois pour la bouteille classique. 2,25 litre, l’équivalent de 3 bouteilles. 3,5 kg, le poids de la bouteille. 3,5 kg, le poids du coffret en verre. 39 x 50 mm, la taille du bouchon.

La Marie-Jeanne du Château les Carmes Haut-Brion 2016 est en vente à ce jour au prix public moyen départ château de 2900 euros.