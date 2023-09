Cakepart, le brunch ou le cake est roi, rue de Charonne, Paris.

Dès la rentrée, Cakepart, le coffee shop aux couleurs acidulées de la rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris, créé par Sarah Zerbib et Margaux Sodoyer, met le cake, la star incontestée du lieu, en vedette au brunch du samedi et du dimanche. Les deux épicuriennes ont une passion commune pour le cake, leur « madeleine de Proust ».

Au menu, on retrouve le cake fait maison toasté, moelleux et légèrement croustillant en deux versions, l’une est classique saumon avocat, l’autre à l’italienne se compose de coppa, d’un bon pesto de basilic fait maison et de parmesan. La formule comprend également une part de cake sucré au choix comme le tentateur cake chocolat, banane et peanut butter ( vegan et sans gluten ) ou l’audacieux cake vert persil / menthe surplombé d’une belle meringue. Les favoris: le cake matcha framboise et crème mascarpone ainsi que le cake vanille, crème pâtissière à la rose et chocolat blanc sont également proposés. C’est aussi l’occasion de découvrir la nouveauté de la rentrée, le cake abricot romarin et crème mascarpone. Le tout s’accompagne d’une petite salade composée, d’un jus frais pressé minute et d’une boisson chaude au choix. La formule est proposée à 23 euros.

Le Brunch Cakepart: tous les week-end de 10h à 17h. 77, rue de Charonne. 75011 Paris.