Bistro le 20, Chaudefonds-sur-Layon

Le restaurant Bistro le 20 (ex Table du Square) c’est d’abord un lieu qui renvoie l’horizon à grande distance, un décor nature qui offre à la vue de superbes vignes en amphithéâtre, incitant à la sérénité. Imaginez-vous dans votre voiture, grimpant la colline et arrivant au Bistro par une majestueuse allé de cyprès. La Toscane? Non, le Domaine Saint-Pierre, à Chaudefonds-sur- Layon, à 25 kilomètres d’Angers. Surplombant les cuves du Domaine, le Bistro le 20, ses grandes baies vitrées et sa terrasse, appellent au partage et à la convivialité.

Gabriela Lemos / Crédit photo Luc Sellier

Crédit photo Luc Sellier

Assiettes avec vue.

A la barre du bistro le 20 et aux fourneaux, Gabriela Lemos, argentine, depuis dix ans en France dont sept années en restauration, arrivée au domaine il y a quatre ans, propose de persuasives assiettes axées sur d’irréprochables produits de saison. Une salade tiède d’asperges met le légume en vedette, en vinaigrette et aussi gratinées au parmesan, escortées de pousse de roquette et grains de petit épeautre. L’asperge occupe le devant de la scène, ouvrant la saison, idéale de cuisson, parfaite ambassadrice d’un printemps renaissant.

Credit photo Luc Sellier

Vibrant maquereau.

En assiette vivante et pleine de relief, on annonce un maquereau grillé, parfaitement cuit, avec compotée de carottes, carottes grillées, beurre aux herbes, coriandre. Le beurre déglacé au citron envoie ses accents acidulés, les carottes cuites deux heures et trente minutes à basse température libèrent leurs saveurs terriennes, fondantes à souhait, le poisson, sans artifices, totalement respecté dans sa chair, vibrant de fraîcheur, répand ses sucs iodés et caresse les papilles. Gabriela Lemos fait une cuisine intuitive, aux accords justes. On attend donc la suite avec impatience.

Le Bistro le 20, comme son nom l’indique, fait également office de bar à vins. Des planchas à partager et les excellents vins du domaine Saint-Pierre promettent des moments chaleureux et gourmands.

Crédit photo Sébastien Aubinaud

Infos pratiques : Ouvert du lundi au samedi midi, le vendredi soir et le samedi soir.

Restaurant Bistro le 20. Bas Pré. Chaudefonds-sur-Layon 49290. Tel. 06 22 97 69 31.