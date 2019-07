Les Tablées Vigneronnes, Ancenis, le 15 juillet

C’est dans la cour du château d’Ancenis, entre Nantes et Angers, que se sont déroulées les premières Tablées Vigneronnes organisées par l’association « Roches de Loire« , composée de 13 domaines viticoles situés de part et d’autre de la Loire autour d’Ancenis. L’association a été créée en 2014 pour permettre la reconnaissance de l’appellation communale « Cru Champtoceaux« . 170 personnes ont répondu présent pour goûter les vins du cru mais également des Coteaux d’Ancenis rosé, rouge ou Malvoisie, accompagnés d’amuses bouche se mariant avec chaque vin, comme une tarte végétarienne, un bagel de volaille et homard au curry ou encore une tartine gourmande de canard en déclinaison pour le Cru Champtoceaux.

Le Cru Champtoceaux: Avec ses 17 mois minimum d’élevage sur lie, ce cru « haut de gamme » met en avant la spécificité des sols et le savoir-faire de chaque producteur. La majorité des vins montre une expression aromatique intense avec une dominante de fruits frais (pêche, agrumes, poire) et florale (fleur d’oranger), virant aux fruits plus mûrs/confits et aux notes pâtissières avec la maturité. Des bouches amples avec des textures plutôt veloutés, soyeuses (pour des Muscadet), de légers amers et un léger coté acidulé aident à conserver un équilibre frais et élégant.

Les vignerons/ Domaine Landron Chartier à Ligné / Vignoble Marchais à Thouaré sur Loire / Domaine du Haut Fresne à Drain / Domaine Merceron-Martin à la Varenne / Domaine des Galloires à Drain / Domaine du Champ Chapron à Barbechat / Domaines des Génaudières au Cellier / Domaine du Roty à Saint Herblon / Domaine du Moulin Giron à Liré / Domaine de la Guignière à Liré / Domaine de la Cambuse à Drain / Domaine de Port Jean à Carquefou / Vignoble Morinière à Saint Julien de Concelles.