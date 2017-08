Bistro La Haut, Suresnes, Hauts de Seine (2).

Ici, au Bistro La Haut, à Suresnes, Yoanne Flament, le chef du Lieu, reconnait sa chance de travailler avec Philippe Legendre, chef consultant, ex-chef 3 étoiles du Georges V dans les années 2000 2003/2007). « On apprend tous les jours avec un chef de ce niveau, c’est un beau challenge et une belle aventure », déclare le chef. « On a un saucier, toutes nos sauces sont faites maison », ajoute-t-il. De vrais chefs, de vraies sauces, l’équation est pourtant simple. « Pour ne faire que du produit frais, on privilégie une carte courte, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts », se réjouit Yoanne Flament, » la carte entière change environ toute les 3 semaines ».

Le magret de canard, pomme darphin, cassis frais, cuisson en odeur de tendreté, absolument fondant, fait écho à l’acidulé du cassis, pas édulcoré, balançant joliment ses sucs viandards.

La chef pâtissière, Camille Mouraud, envoie une tartelette carotte nouvelle et fruits de la passion, sorbet orange sanguine, dans une joyeuse association tonique, fraiche et harcelante, comme un pied de nez à la canicule ambiante, le tout en couleurs.

La combinaison sucrée/salée est aussi de mise pour ce parfait glacé à l’huile d’olive, pêche blanche acidulée, olive confite. Un coulis pêche/orange/passion met allégrement son grain de…sel, soutenu par un crumble croquant, l’olive, en petits morceaux, indique la route du Sud et les trouvailles à venir.



Camille Mouraud, Philippe Legendre, Yoanne Flament.

C’est le même prix midi et soir, 49 euros, entrée/plat/dessert.

Comme l’on dit, il n’y a pas photo!

Bistro La-Haut.

70, avenue Franklin Roosevelt

92150 Suresnes

Tel : 01 45 06 22 66

bistrolahaut.fr

Crédit photos : Luc Sellier