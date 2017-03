Au restaurant A Cantina, à Nantes, le carré de porc fermier nous fait fondre de plaisir

Lionel Aranéo, le chef de A Cantina, envoie sans coup férir un formidable carré de porc fermier, avec agrumes, asperges et pommes Anna en fondant matelas. Ajoutez un jus fond de veau avec sauce d’agrumes et vous voila avec une assiette exemplaire et sacrément gourmande et généreuse.

Le mariage entre le cochon et les agrumes entonne le chant de la belle alliance, entre vivacité et puissance. Les premières asperges, un peu snackées, annoncent avec verdeur l’arrivée du printemps. Fourchette et couteau dégainés, le carré de porc fermier ne fera pas de restes.

A Cantina

28 rue Kervégan

44000 Nantes

Tel : 02 40 47 68 83