Alberti, traiteur et épicerie fine, Lorient.

On peut pousser la porte de Alberti, à Lorient, on est sûr que les papilles y trouveront leur bonheur. Pablo et Salomé animent avec conviction et entrain ce repaire du bien-manger et des produits de qualité.

Pablo, cuisinier, qui a travaillé au Pressoir à Saint-Avé et dans un deux étoiles Michelin à Hong-Kong, sait y faire pour régaler les amateurs. De retour à Lorient, Pablo et Salomé ont commencé les marchés en 2019, ou on peut toujours les retrouver, à Merville, Ploemeur, Bénodet ou Caudan. La boutique à Lorient a été ouverte en juillet 2021. Le duo cumule donc plusieurs activités, les marchés, la vente des produits à l’épicerie et la partie traiteur qui assure cocktails dinatoires et autres prestations dans l’évènementiel.

Viva Italia. A la boutique, on peut faire un sort à un craquant sandwich pesto de pistache maison, jambon braisé aux herbes, taleggio et salade ou à un irrésistible sandwich mayonnaise maison à la truffe, parmesan, salade, jambon truffé et copeaux de truffes de saison. Les pâtes fraîches et bio sont faites maison comme ces campanelles (photo), pâtes en forme de corolle, avec semoule de blé dur bio du moulin italien Loizzo et oeufs bio de la ferme de Pluméliau. En plats préparés, lasagnes, cannelloni, pâtes à la truffe…sont aussi de la partie. Pourra-t-on résister à la Foccacia (version italienne de la fougasse) ou au croc’truff maison?

C’est tout bon! Pour les apéros et les soirées entre amis, pour les raclettes de saison, charcuteries et fromages sont synonyme de convivialité et de partage. Coté traiteur, mêlant l’esthétique au gustatif, la créativité de la maison s’exprime dans une joyeuse énergie et dans une audace assumée, la technique présente, incitant au dévergondage des papilles, concoctant d’inspirées partitions gourmandes. Pas de place pour la morosité pour les fêtes qui approchent, le bon remède c’est le traditionnel panettone de la maison Chiostro de Saronno avec un Prosecco grand cru, pétillant de la région de Venise. La boutique propose aussi un joli choix de vins bien choisis en direct de la péninsule italienne.

Alberti. Traiteur et épicerie fine. 20, place des Halles Saint-Louis. 56100 Lorient. Tel. 06 77 07 47 87. www.albertitraiteur.fr

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica