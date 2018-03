Le chef pâtissier du Shangri-La Hotel Paris, Michaël Bartocetti, crée la surprise cette année avec son oeuf de Pâques « Galaxio » imaginé à l’occasion de l’exposition « Artistes et Robots » qui se tiendra au musée du Grand Palais du 5 avril au 9 juillet 2018. Inspiré des héros et dessins animés de son enfance, cet oeuf-création, qui a nécessité plus de 6 mois de travail et de recherche, ravira les petits et plongera les adultes dans leurs plus tendres souvenirs.