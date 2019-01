Virginie Basselot confirme les deux étoiles au Chantecler du Négresco à Nice

Virginie Basselot, arrivé en août 2018 au Négresco à Nice, a pris la suite de Jean-Denis Rieubland, deux étoiles au restaurant le Chantecler, pépite gastronomique du légendaire hôtel. Aujourd’hui elle conserve et confirme les deux étoiles Michelin du lieu. Gastronomica avait fait un reportage sur Virginie Basselot lorsqu’elle était cheffe au Saint-James à Paris, obtenant une première étoile.

Née à Pont l’Evêque en Normandie de parents restaurateurs, elle commence sa formation très jeune par le biais de l’apprentissage. A 19 ans, c’est l’appel de la capitale. Virginie Basselot entre comme commis dans les cuisines de l’Hôtel de Crillon. En 2009, en tant que sous-chef dans l’équipe d’Eric Fréchon et Franck Leroy, elle contribue à l’obtention de la 3e étoile Michelin du restaurant Epicure de l’Hôtel Bristol. Elle décide de prendre son envol en 2012 et devient chef au Saint James à Paris. Un an et demi après sa prise de poste, elle obtient une étoile au guide Michelin. Elle se présente au concours du MOF (Meilleur Ouvrier de France) qu’elle obtient, devenant la deuxième femme cheffe à porter le col tricolore (l’autre MOF est est la cheffe André Rosier en 2007). Après un passage en Suisse, nul doute que le talent de Virginie Basselot va continuer de faire briller les ors du Négresco, créant une carte qui prolonge l’histoire culinaire du lieu tout en la métamorphosant en douceur. Pour exemple, un plat déjà signature, le bar et huîtres en tartare, crème de citron et caviar…

Crédit photos Claes Bech-Poulsen

Le Négresco. 37, promenade des Anglais. 06000 Nice. Tel. 04 93 16 64 00.